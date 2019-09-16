Анкара, , 08:43 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал защищать справедливое «дело палестинцев», об этом 15 сентября он заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Высказывание главы турецкого внешнеполитического ведомства последовало в ответ на слова премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху о желании расширить суверенитет страны за счет оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.

«Те, кто жестоко поступают с нашими палестинскими братьями и сестрами, используют государственный терроризм перед лицом всего мира, должны быть уверены, что мы до конца продолжим защищать наше справедливое дело», — отметил Чавушоглу.

Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать палестинские территории в случае своей победы на предстоящих выборах. Высказывание было осуждено международным сообществом.

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