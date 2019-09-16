Пекин, , 08:33 — REGNUM Укреплять сетевую безопасность Китайской Народной Республики распорядился ее председатель Си Цзиньпин в выступлении, посвященном проходящей неделе надежного интернета. Об этом сообщило 16 сентября агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер КНР заявил, что специальные ведомства должны повышать информированность китайских граждан. Он также отметил необходимость добиться того, чтобы интернет был инновационным и открытым, но под контролем.

Напомним, что в Китае подавляющее количество пользователей подключены к международной сети через высокоскоростные соединения. Доступ к иностранным сайтам на территории страны ограничивается по «черному списку» и с помощью фильтров по ключевым словам. В интернет-кафе, чтобы получить доступ к сети, необходимо предъявить паспорт.