Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 15 сентября прошёл парад в честь 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В нём приняли участие, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, юнармейцы, воспитанники казачьих кадетских классов и студенты.

Как отмечается, именно в этот день 1939 года в Москве было подписано соглашение о прекращении военных действий между СССР, Монголией и Японией.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что вторжение японцев в Монголию было угрозой и для Советского Союза.

«Победа, которую одержали СССР и МНР, стала одной из причин отказа Японии от нападения на Советский Союз во время Второй Мировой войны 1939 — 1945 годов. Очень важно, что Монголия, сохранившая в этих событиях свободу и независимость, в годы Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны оказала всемерную поддержку Советскому Союзу», — отметил он.

Присутствовавший на параде губернатор аймака Дорнод Шухэрт Ёл, на территории которого и развернулись бои, поздравил российских братьев и друзей с 80-летием победы.

«Это историческая победа, доставшаяся ценой жизни солдат двух стран. Никогда ни при каких жизненных обстоятельствах и социальных изменениях эта победа не померкнет. Мы занимаемся тем, чтобы их героизм знали и помнили дети, школьники, молодежь и широкие круги общества. Мы ищем забытые факты, чтобы восстановить пробелы в истории», — рассказал господин Ёл.

На центральной площади Улан-Удэ была развёрнута полевая кухня, выставка современного вооружения и археологических находок, добытых в ходе поисковых экспедиций на места боёв в Монголии. Все желающие в этот день могли бесплатно посетить Национальный музей Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября масштабные торжества в честь победы над японскими агрессорами прошли в Монголии. В них принял участие в том числе президент России Владимир Путин.

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