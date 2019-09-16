Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Мировой суд Верх-Исктского судебного участка Екатеринбурга вынес приговор в отношении местного жителя обвиняемого в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Как сообщает интернет-газета Znak, решение было вынесено в отсутствие обвиняемого и потерпевшего.

Суд приговорил обвиняемого к исправительным работам сроком на полгода. При этом гособвинитель просил наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Напомним, что в Екатеринбурге инцидент произошёл во время майских массовых уличных протестов противников строительства храма в сквере возле Драмтеатра. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил сотрудника полиции, который фиксировал происходящее на камеру и был в гражданской одежде.