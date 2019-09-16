16 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Все зависит от готовности арабов Иудеи и Самарии, и арабского мира в целом к миру с Израилем. Но готовы ли они? Вот в чем вопрос!

Авигдор Эскин, , 08:18 — REGNUM Декларация израильского премьера Нетаньяху о намерении распространить суверенитет еврейского государства на Иорданскую долину не вызовет бури и шторма при претворении её в жизнь. Однако этот шаг требует прояснения, что ждёт арабское население Иудеи и Самарии (Западного берега) после вступления в силу там гражданского управления Израиля?

Израиль

В самой Иорданской долине арабское присутствие незначительно, но в Иудее и Самарии в целом проживает сегодня приблизительно полтора миллиона палестинцев, как принято их называть. Аннексия Иорданской долины будет первым шагом к полному присоединению этих земель к Израилю. Что же станется с арабским населением?

Как мы уже неоднократно показывали, указывали и доказывали, объявление израильского суверенитета там не представляет никакой проблемы с точки зрения международного права. Подавляющее большинство стран не поддержит в данном случае Израиль, но по чисто политическим соображениям. К этому можно с уверенностью добавить, что подавляющее большинство осуждающих не имеет представления ни о юридической, ни о политической стороне конфликта.

Напомним, что в 1967 году Израиль подвергся нападению со стороны Иордании и в ходе оборонительной войны завоевал Восточный Иерусалим, Иудею и Самарию. Эти территории должны были быть переданы еврейскому государству по решениям Лиги наций, но были незаконно оккупированы Иорданией в 1948 году. Сегодняшние разговоры о неутолимой надобе создать там арабское государство Палестина неправомочны. За 19 лет правления Иордания могла сделать это, но не сделала. А сами палестинцы отказались от этих земель в пользу Иордании в свой конституции (хартии) от 1948 года. Это надо подчеркнуть: в хартии ООП от 1964 года содержится отказ от претензий на Западный берег и Восточный Иерусалим в пользу Иордании. И даже десять пропагандистов палестинского дела типа Виталия Наумкина не смогут устранить эти исторические факты.

Начиная с 1967 года эти области Земли Израиля находятся под израильским военным управлением. Арабские жители были изначально иорданскими подданными. Иерусалим предоставил с первых дней арабскому населению широкие полномочия на местах, удерживая в своих руках обеспечение безопасности.

За время израильского правления в Иудее, Самарии и в Восточном Иерусалиме там поселились сотни тысяч израильтян. В ближайшие годы их число перевалит за миллион.

Во второй половине восьмидесятых годов Иордания лишила арабских жителей этих территорий своего гражданства для усиления их требования на собственное государство. А с середины девяностых арабское самоуправление получило расширенные полномочия, включающие право на вооруженную полицию. В результате соглашений с Арафатом территории поделились на три зоны. Первая — под полным контролем израильтян. Она включает все еврейские города и селения. Вторая зона — смешанное управление, а третья — почти под полным контролем Палестинской автономии.

Недавний отказ президента Трампа финансировать Палестинскую автономию привёл к её постепенно неминучему упразднению. Американцы тратили на это странное образование четыреста миллионов долларов ежегодно. Без них автономия Махмуда Аббаса не протянет долго.

Таким образом, все готово для полного израильского суверенитета. Но что будет с полуторамиллионным арабским населением, не желающим жить под израильским управлением? Надо оговориться, что степень нежелания этих людей жить под израильским гражданским управлением не проверялась всерьёз. В ходе минувших десятилетий возможность полного израильского суверенитета там не рассматривалась. Степень разочарования арабского населения Иудеи и Самарии в органах управления Палестинской автономии позволяет сомневаться в том, что простые жители будут сильно сокрушаться. Однако покамест мы будем исходить из посыла, что эти люди категорически не желают быть гражданами Израиля. Какие варианты решения возможны?

Самым простым и естественным ходом было бы возвращение им иорданского подданства. Нежелание Хашемитской монархии восстановить гражданство арабских жителей Иудеи и Самарии (Западного берега) может быть без труда превозможено администрацией Дональда Трампа. То есть арабские жители этих территорий станут снова гражданами Иордании, оставаясь жить в своих домах в Израиле при высокой степени независимости их местных органов управления. А голосовать смогут в парламент Иордании.

Можно обсуждать и предоставление статуса кантонов местам концентрированного проживания палестинцев. Это позволит им жить автономно и мирно, а Израиль будет и далее контролировать вопросы безопасности и также предоставит им возможность свободно въезжать и выезжать через собственные порты и аэропорты.

Можно представить и третий, и четвёртый сценарии мирного решения. Все это зависит от готовности арабов Иудеи и Самарии, и арабского мира в целом к миру с Израилем. Но готовы ли они? Вот в чем вопрос!