Оренбург, , 08:05 — REGNUM На территории Оренбуржья артиллеристы совершают марш-бросок. Его протяженность — 500 км, а самым сложным этапом должен стать ночной бой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Минобороны.

Артиллерийская бригада, вооруженная самоходными минометами «Тюльпан», следует на Донгузский полигон. В ходе передвижения время артиллеристы должны поразить условные диверсионные группы, наступление которых предполагается в ночное время со всех сторон. Также в ночных условиях военные преодолеют минно-взрывные заграждения.

Напомним, в ряде регионов России проходят стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». Основные действия назначены на 16−21 сентября. В учениях участвую иностранные военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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