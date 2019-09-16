Берлин, , 08:04 — REGNUM Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден дал интервью немецкому телеканалу ZDF, в котором отметил, что в России оказался почти случайно.

Эдвард Сноуден

«Я никогда не принимал решения отправиться в Россию», — сказал Сноуден.

Он пояснил, что оказался там лишь потому что на его пути в Южную Америку власти США аннулировали его заграничный паспорт.

«Я просил убежища в 27 странах, включая Германию. (…) Конечно, я хотел бы туда».

Но Сноуден разочарован европейскими странами:

«В Европе существует политика, при которой информаторов не защищают от США, их охраняют только от Саудовской Аравии, России или Китая».

На вопрос о том, кого ему сейчас стоит опасаться, Сноуден ответил:

«Ну, ты не можешь прятаться от русских в России. (…) Сейчас это не главная моя забота. (…) Кто хочет мне сейчас навредить — так это скорее правительства, которые я разоблачил».

Эдвард Сноуден отметил, что не сожалеет о принятом решении разоблачить секретную информацию, которое поставило его жизнь под постоянную угрозу. По его словам, «оно того стоило», правительства не должны работать против своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Франции Николь Белуббе высказалась за то, чтобы власти ее страны предоставили убежище для разоблачителя американских спецслужб.

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