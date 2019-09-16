Челябинск, , 08:01 — REGNUM Председатель думы Челябинска Станислав Мошаров поблагодарил своих коллег за совместную работу. Заявление он сделал на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Спасибо большое за работу и до новых встреч! Вам всем удачи!» — сказал спикер.

Врио мэра Челябинска Наталья Котова со своей стороны тоже сказала ему слова благодарности. Она отметила, что позади почти десять лет совместной работы, и выразила надежду на то, что путь Мошарова будет пролегать где-то рядом и он сможет помогать руководству города.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября был избран новый состав районных советов Челябинска, из которых сформируют гордуму. Избранный в один из райсоветов Станислав Мошаров отказался войти в новый созыв думы.

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