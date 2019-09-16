Париж, , 08:00 — REGNUM Франция, Германия и Великобритания выражают свою глубокую обеспокоенность недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам по ядерному соглашению, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы убеждены в том, что последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога, который мы полностью поддерживаем», — говорится в заявлении МИД Франции.

Франция, Германия и Великобритания продолжат поддерживать иранское ядерное соглашение и призывают Иран свернуть свою деятельность, которая не соответствует его обязательствам в рамках соглашения, и воздерживаться от дальнейших действий. Мы призываем Иран сотрудничать с международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по всем соответствующим вопросам.

Страны также вновь заявляют о поддержке работы, проделанной МАГАТЭ, и напоминают об уверенности в его беспристрастном и независимом способе контроля и проверки ядерных обязательств Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что Франция не может предоставить кредит Ирану в размере $15 млрд для сохранения условий ядерной сделки без одобрения США.

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