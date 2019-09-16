Киркук, Ирак, , 08:00 — REGNUM Представители политических партий Иракского Курдистана проведут встречу, в ходе которой обсудят предстоящие выборы в спорной провинции Киркук. Об этом 16 сентября сообщает BasNews.

Иракский Курдистан Иван Шилов

Руководство крупнейшей партии курдской автономии — Демократической партии Курдистана — уже обратилось в иракский суд с просьбой предоставить право голоса курдским беженцам, на данный момент не имеющим таких прав.

Напомним, десятки тысяч человек, бежавших из провинции от преследований со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеют права голоса, так как по закону могут проголосовать только по месту жительства.

Напомним, в 2017 году курдские войска были вытеснены из ряда спорных территорий, в том числе из провинции Киркук после референдума о независимости Иракского Курдистана.

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