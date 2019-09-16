Киев, , 07:48 — REGNUM Бюджет Украины на 2020 год станет последним бюджетом, утверждаемым ежегодно, заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук, сообщило 15 сентября издание «Украинская правда».

Он отметил, что стратегия украинского правительства состоит в погашении долгов.

«Для этого мало одного года — нужно планировать на средне‑ и долгосрочный период. В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год», — подчеркнул Гончарук.

Премьер-министр Украины добавил, что в дальнейшем бюджет страны будет приниматься раз в три года.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные планы украинского премьер-министра раскритиковал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, назвав их «похвальбой и нездоровым азартом».

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