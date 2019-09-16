Сеул, , 07:47 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп получил приглашение посетить Пхеньян от главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает 16 сентября южнокорейская газета «Чунан ильбо», ссылаясь на несколько источников.

В августе этого года Трампу было передано письмо, в котором Ким Чен Ын пригласил его в свою столицу, отмечает издание. Глава США тогда рассказал об «очень хорошем послании» на «трех замечательных страницах», доставленных ему в кабинет из Пхеньяна.

Утверждается, что в послании северокорейский лидер предложил главе США провести очередную встречу на высшем уровне, но пока неизвестно, последовал ли со стороны адресата ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в феврале этого года в Ханое, затем два лидера встречались в июне в Пханмунджоме. Переговоры глав США и КНДР посвящены проблеме денуклеаризации, однако результатов диалога пока нет.

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