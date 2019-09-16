Париж, 16 сентября 2019, 07:36 — REGNUM На работу в дипломатический отдел администрации главы Франции устроился сын президента Грузии Саломе Зурабишвили — Теймураз Горджестани, пишет французская газета Le Journal du Dimanche.
Отмечается, что гражданину Франции и Грузии Горджестани предстоит курировать вопросы стран Азии, Северной и Латинской Америки. Ранее дипломат работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке.
Отметим, президент Грузии Саломе Зурабишвили в течение 30 лет работала в МИД Франции. Она является потомком грузинских эмигрантов и выросла в Париже. У президента двое детей: 32-летний Теймураз Горджестани и 29-летняя Кетеван Горджестани.