Москва, , 07:35 — REGNUM Сегодня, 16 сентября, главы трёх стран — России, Турции и Ирана — обсудят дальнейшие совместные усилия по урегулирование ситуации в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

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Пятая трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и президента Ирана Хасана Рухани состоится в Турции.

В частности, главы трех государств, обсудят меры по окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе и на северо-востоке Сирии

Также Путин, Эрдоган и Рухани намерены обсудить формирование запуск Конституционного комитета и проблемы беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября ситуация в Сирии стала одной из тем переговоров российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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