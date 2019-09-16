Тбилиси, , 07:21 — REGNUM Транспортный корабль военно-морских сил США USNS Yuma («Юма») следует в акватории Черного моря в направлении грузинского порта Поти. Об этом сообщает «Интефакс» со ссылкой на данные международной системы AIS.

Отмечается, что военный корабль может достичь берегов черноморского побережья в Грузии уже 16 сентября. Российские военные стали следить за USNS Yuma («Юма») сразу после захода корабля в акваторию Черного моря.

Напомним, 15 сентября СМИ Турции сообщили, что экспедиционный транспортный корабль ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8) вошел в акваторию Черного моря. Корабль уже в третий раз заходит в акваторию черноморского побережья в 2019 году.

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