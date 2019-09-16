Париж, , 07:14 — REGNUM Франция решительно осуждает нападения на нефтяные объекты Абкаик и Хураис в Саудовской Аравии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Париж выражает свою полную солидарность с Саудовской Аравией.

«Такие действия могут только усугубить напряженность и риски конфликта в регионе. Они должны остановиться», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 10 беспилотников йеменских хуситов атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также нефтеперерабатывающий завод в Хураисе. Это привело к остановке производства на данных предприятиях. В результате взрывов персонал не пострадал.

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