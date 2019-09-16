Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Для России настал час «X», для Японии — время ожидания.

Москва, 16 сентября 2019, 12:00 — REGNUM Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1686.