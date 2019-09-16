Барнаул, , 03:55 — REGNUM На тему невозможности отмены восьмичасового рабочего дня высказался кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справеддивая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он высказал сожаление, что современное трудовое законодательство берёт тенденцию на увеличение нагрузки на трудящихся при одновременном снижении его доходов.

«Не думаю, что отмена советских законов приведет отмене одного из базовых принципов трудового права — восьмичасового рабочего дня. Ведь это положение закреплено в современном российском законодательстве — Трудовом Кодексе РФ. Хотя болезненная реакция общества на эту новость вполне понятна и ожидаема.

В последние годы не раз поднимался вопрос о трансформации трудового законодательства. Разумеется, в интересах работодателей: расширение их возможностей для увольнения, увеличения продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ, сокращения отпуска и так далее. Более того, на многих предприятиях эти «нововведения» вводятся явочным порядком. Так, многие работники коммерческих предприятий жалуются на то, что годами не получают полноценного отпуска. Для многих он с законных 28 дней сокращен до 7−10 дней.

Самое печальное, что идеи корректировки трудового законодательства регулярно высказываются представителями либерального крыла нашего правительства. К сожалению, эти люди не понимают, что важнейшим условием роста экономики является расширение возможностей населения для покупки товаров и услуг.

Проще говоря, людям нужно платить хорошую зарплату и давать время ее тратить. Вот почему в странах Западной Европы идет планомерное снижение продолжительности рабочей недели. Так, во Франции она уже составляет 35 часов, а в Нидерландах и вовсе 27 часов. В Финляндии отпуск увеличен до 8 недель. Эффект от этого для экономики только благотворный. Мы же, к сожалению, идем другим путем — увеличение нагрузки на трудящихся при одновременном снижении его доходов. Путь этот тупиковый», — считает алтайский депутат Владислав Вакаев.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил к 1 февраля 2010 года отменить более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР. Среди этих документов есть и декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров в ноябре 1917 года.

Однако позднее вице-премьер российского правительства Константин Чуйченко заявил, что что продолжительность рабочего дня установлена Трудовым кодексом РФи намерения отменить восьмичасовой день в правительстве нет.

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