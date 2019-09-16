Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отдал все необходимые распоряжения для продажи нефти из стратегического нефтяного резерва. Об этом глава Белого дома сообщил 15 сентября в Twitter.

«Я санкционировал выпуск нефти из Стратегического нефтяного резерва», — подтвердил президент США поступавшую ранее из других источников информацию.

По словам Трампа, все учреждения, участвующие в транзите нефти, проинформированы им, и в настоящее время согласовывают необходимые технические решения.

Ранее о намерении открыть стратегические запасы нефти заявил министр энергетики США Рик Перри, позже эту информацию подтвердила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Напомним, цены на нефть подскочили после того, как были атакованы НПЗ крупнейшего поставщика нефти на мировой рынок — Саудовской Аравии.

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