Чита, , 03:34 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, показавший лучший результат на губернаторских выборах в России 8 сентября 2019 года, официально вступит в должность главы региона 19 сентября. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

«При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу. Именно с помента её принесения губернатор Забайкальского края считается вступившим в должность», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что церемония состоится в Доме офицеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, беспартийный экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов был назначен врио губернатора Забайкальского края осенью 2018 года после добровольной и досрочной отставкиНатальи Ждановой. На выборах 8 сентября 2019 года он показал лучший результат (89,62%) из всех участников губернаторских кампаний в России.

Отвечая на вопрос ИА REGNUMотносительно секрета такой исключительной победы на выборах, новый глава отметил: «Мы работали на нужды людей».

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