Киншаса, , 02:41 — REGNUM Крушение лодки на реке Конго стало причиной гибели по меньшей мере 34 человек, сообщает 16 сентября агентство Reuters со ссылкой на полицию Демократической Республики Конго.

Как стало известно плоскодонное судно, используемое для перевозки пассажиров по рекам и озерам бассейна реки Конго, направлялось в столицу республики Киншасу, когда лодка перевернулась.

Спасателям удалось извлечь из воды 76 пассажиров и 34 тела погибших.

Пока не известно, что стало причиной трагедии, однако, по данным местных СМИ, происшествия на воде — не редкость в стране и чаще всего случаются из-за перегруженности водного транспорта.

Напомним, в мае 2019 года жертвами крушения судна на озере Май-Ндомбе в ДР Конго стали по меньшей мере 45 человек. Тела около 200 пассажиров так и не были найдены. Всего на борту транспортного средства находились порядка 400 пассажиров.