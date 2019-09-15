Москва, , 23:59 — REGNUM Заявление посла США в Сербии Кайла Скотта, призвавшего проживающих в Сербии граждан «шире смотреть» на бомбардировки в 1999 г. Югославии, можно назвать «циничным». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Тwitter.

Алексей Пушков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Невероятный цинизм, — написал Пушков, комментируя высказывания посла США в Сербии. — Пусть американцам (посол США в Сербии) скажет «пошире посмотреть» на атаку японцев на Пирл-Харбор».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в соцсети Facebook сообщила, что Вашингтон должен выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших лиц во время бомбежки Югославии в 1999 году, а также извиниться за содеянное.

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