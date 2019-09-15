Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаки на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Об этом говорится на странице официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Гутерреш осуждает субботнее нападение на нефтяные объекты Aramco в восточной провинции в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

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