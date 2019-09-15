Тегеран, , 22:29 — REGNUM Две американских базы и один корабль США на Ближнем Востоке находятся под прицелом военных Ирана, по которым в случае военных действий будет нанесен удар, заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о расположенной в Катаре базе аль-Удейд, базе аз-Зафра (в ОАЭ) и один корабль США в Оманском заливе «находятся под прицелом Ирана».

«В случае ответа со стороны Америки мы бы ударили по ним», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Иран не прекратит «плохое поведение», пока не ощутит реальные негативные последствия, в связи с чем необходимо рассмотреть вариант нападения на нефтеперерабатывающие заводы Ирана. По его словам, только ощутимые негативные последствия, такие как атака на нефтяные объекты, могут «сломать спину режима».

Напомним, нападение на нефтеперерабатывающие объекты Саудовской Аравии совершили хуситы, используя десятки беспилотных аппаратов. По данным местных властей, добыча нефти в королевстве после атаки сократилась почти на 50%.

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