Варшава, , 22:19 — REGNUM Если новые власти Украины будут политически преследовать экс-главу государства Петра Порошенко, тогда имидж Киева может пострадать. Об этом сообщил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью BBC News Украина.

«Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься», — отметил Квасьневский, добавив, что судебные заседания должны проходить без «политического фактора».

По его словам, действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от «реваншизма», чтобы имидж страны не пострадал.

«Будет понятно, что он (Владимир Зеленский) занимается политическим реваншем, — отметил Квасьневский. … — Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать».

При этом бывший президент Польши добавил, что при наличии доказательств и честном суде реакция мирового сообщества будет положительной.

Как передавало ИА REGNUM, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведет 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко.

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