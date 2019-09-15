Эль-Кувейт, , 21:34 — REGNUM Кувейт усилит меры безопасности на стратегически важных гособъектах после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, сообщает 15 сентября агентство Kuna.

Отмечается, что соответствующие указания военным и силовым структурами дал премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

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