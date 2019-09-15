15 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Предварительные результаты выборов мы узнаем во вторник, в 22:00 по израильскому и по московскому времени. В отличие от предвыборных опросов экзитполы в Израиле точные.

Авигдор Эскин, , 21:21 — REGNUM В преддверии 17 сентября, дня всеобщего израильского голосования в Кнессет, все горазды думать и гадать, что нам грядущий день готовит?

Израиль

Можно с уверенностью сказать, что наша страна не стала лучше за месяцы перебранок и передрянок. Интеллектуальный уровень населения страны несомненно оскудел за последние месяцы. Мы говорим о тех, кто увлечённо следил за предвыборной руганью. Не то, чтобы в других странах политические состязания отличаются в лучшую сторону по мере нравственности и благородства, но от Израиля ждут всегда большего. А здесь тоже степень дегенератизации демократического процесса обескураживает.

Напомним, что в Израиле существует чисто парламентская партийная система выборов. Правительство формируется крупнейшей партией, образующей коалицию.

В ходе прошлых выборов в мае победу одержала партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху. Однако он не сумел заручиться поддержкой достаточного количества депутатов. При нынешнем Кнессете, состоящем из 120 депутатов, необходимо привлечь не менее 61 депутата для образования правительства. На этот раз его подвёл давнишний соратник Авигдор Либерман, возглавляющий партию «Наш дом — Израиль». Он представляет стареющее русскоязычное население. Отсюда и калька с названия «Наш дом — Россия» (во второй половине девяностых было на слуху и «Наш дом — Газпром». Либерман должен был войти в коалицию, но отказался. И были назначены новые выборы.

Такого ещё не видали в Израиле. Это ведь не Италия семидесятых и восьмидесятых. И есть надежда, что партийная демократия не покатит его туда.

Последние опросы общественного мнения указывают на возможность патовой ситуации снова. Это значит, что ни Ликуд и ни его главный конкурент, партия «Кахол лаван», не сумеют сформировать новое правительство. В этом случае они могут объединиться вместе с двумя религиозными партиями и создать правительство национального единства. Это будет правительство политически заторможенное, но и не опасное для жизни граждан Израиля.

Исход выборов зависит также немало от судьбы идейно правой партии «Оцма ехудит», основанной сторонниками покойного раввина Меира Кахане. Она находится на грани прохождения электорального барьера. Если одолеет его, то шансы на образование правой религиозной коалиции во главе с Нетаньяху становятся очень вероятными.

Не избежать и мне сейчас участи предвыборных гадалок. Для подведения итогов предложу и свой прогноз.

Напомню, что во всех предвыборных кампаниях в Израиле опросы всегда давали левоцентристскому лагерю больше, чем оказывалось при сборе урожая. Обычно это объясняют очевидной наклонностью израильской прессы. И это не паранойя, а отражение реальности. Премьер-министр Нетаньяху уже много лет является мишенью со стороны либеральной прессы. И он отвечает ей полным бойкотом. Нетаньяху почти никогда не даёт интервью израильской прессе.

Но есть и добавочная причина верить в грядущую победу Нетаньяху и правых. Даже добросовестное социальное исследование перед выборами касается токмо вопроса, за кого бы вы сейчас голосовали? Однако он никак не может дать точных предсказаний, поскольку в Израиле голосует приблизительно две трети населения. При сбалансированной картине перед выборами вполне может оказаться, что к урнам придут 80% потенциальных правых избирателей и только 50% от левых. Или же наоборот. Так результаты смещаются не из-за перемены настроений в целом, а активизации «болельщиков».

Можно сказать с высокой долей уверенности, что левоцентристская партия «Кахол лаван» не только не вызывает энтузиазма у потенциальных избирателей, но даже действует на них усыпляюще. Не будет странным, если менее 50% её потенциальных сторонников придут голосовать. В то же время Нетаньяху может твёрдо рассчитывать на явку 70−80% своих радетелей. Будет ли этого достаточно для образования нового стабильного правительства? От таких предсказаний мы откажемся. А предварительные результаты выборов мы узнаем во вторник, в 22:00 по израильскому и по московскому времени. В отличие от предвыборных опросов экзитполы в Израиле точные.