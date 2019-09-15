Донецк, , 20:33 — REGNUM Заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса является саботажем, заявила 15 сентября глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования», — заявила Никонорова.

Глава МИД ДНР напомнила, что в комплексе мер по мирному урегулированию конфликта четко установлена необходимость амнистии и недопущения преследования участников событий в Донбассе, а также обязательство предоставления Украиной особого статуса региону и закрепления его в Конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит некий «пакет мер», который должен существенно упростить жизнь жителям Донбасса. По его словам, те меры, которые в скором времени предложит новая украинская власть, будут существенно отличаться от того, что предлагала власть старая. Однако чего-то принципиально нового Пристайко не сказал.

Напомним, новые власти Украины уже сделали необратимые заявления, которые показывают, что их позиция по Донбассу на самом деле ничем особо не отличается от позиции старых властей.

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