Лондон, , 20:14 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили по телефону атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом Рааб написал на своей странице в Twitter.

Телефон Vinicius de Carvalho Venâncio

«Это была безрассудная попытка подорвать региональную безопасность и создать перебои в глобальных поставках нефти», — сказал глава МИД Британии.

Рааб добавил, что Великобритания «решительно осуждает подобные действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сальман заявил, что 14 сентября беспилотники йеменских хуситов осуществили атаку на нефтяные объекты королевства, после чего добыча нефти в стране сократилась почти на 50%.

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