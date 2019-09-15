Париж, , 20:07 — REGNUM Министр юстиции Франции Николь Беллубе высказалась за то, чтобы французские власти нашли возможность предоставить политическое убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом 15 сентября она сообщила в эфире телеканада LCI.

Глава министерства считает, что в принятии решения Франция должна руководствоваться присущим ей «сильным принципам» в сфере миграционной политики и предоставлять убежище тем, кто нуждается в этом в силу их преследования на родине.

«Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики», — заявила Беллубе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сноуден повторно выразил свое желание получить политическое убежище во Франции. Бывший сотрудник АНБ находится на территории России с 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сноуден ищет убежища во Франции