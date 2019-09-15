Дамаск, , 18:41 — REGNUM Представители российской делегации, прибывшие в Дамаск, провели переговоры с президентом страны Башаром Асадом. Об этом говорится в сообщении МИД Российской Федерации.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

«12 сентября российская межведомственная делегация … была принята в Дамаске президентом САР Б. Асадом», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что что стороны обсудили борьбу с терроризмом в регионе, вопросы восстановления Сирии и общую обстановку в стране.

Напомним, 13 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб станет темой переговоров глав России, Турции и Ирана на саммите в Анкаре.

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