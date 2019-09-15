Киев, , 17:45 — REGNUM Более 245 млрд гривен (около $10 млрд) планируется выделить на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины. Именно такая сумма заложена в проекте бюджета на 2020 год. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Увеличение (финансирования) на безопасность и оборону (Украины) — один из самых больших приоритетов», — сказала Маркарова.

По ее словам, власти Украины в 2020 г. планируют выделить почти 246 млрд гривен на разных «распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне».

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября 2019 г. украинское посольство в США на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа и члены Конгресса приняли решение о возобновлении военной помощи Украине.

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