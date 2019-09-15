История вопроса

Договор о поставках российских зенитных комплексов С-400 в Турцию на сумму в 2,5 млрд долларов был заключён в 2017 году. Первые поставки начались лишь в июле 2019 года, а последние комплексы планируется перевезти к апрелю 2020 года.

Сделка вызвала протест США, требовавших от Турции закупить вместо С-400 американские системы Patriot. В Вашингтоне обсуждалась возможность введения антитурецких санкций, однако окончательного решения по этому вопросу к августу 2019 года вынесено не было