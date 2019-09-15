Вашингтон, , 16:52 — REGNUM 17−18 сентября в Москву прибудет исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Филип Рикер Usembassy.gov

«Рикер отправится в Москву (с 17 по 18 сентября)», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии проведет ряд встреч с коллегами в правительстве, дипломатами, а также с представителями гражданского общества.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля в США ушел в отставку помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Дипломат Филип Рикер стал его преемником.

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