15 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:42 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

НАТО: Турция очень важный союзник в борьбе с терроризмом

Как сообщает новостное интернет-издание TR724, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопросы прессы после церемонии в штаб-квартире НАТО, посвященной терактам 11 сентября. «Турция была очень важным союзником в борьбе с терроризмом в прошлом, и сейчас», — сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос о том, какой вклад Турция внесла в борьбу с терроризмом. Он также отметил, что Турция является одной из ведущих стран в борьбе с терроризмом, в частности, в Афганистане. Генсек добавил, что между ним и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу состоялся телефонный разговор, в котором турецкий министр подтвердил приверженность в поддержке борьбы против террористов в Афганистане. Столтенберг заявил, что Анкара также играет ключевую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. «Без вклада Турции и инфраструктуры, которую предоставляет это государство, было бы гораздо труднее достичь таких успехов против террористической организации», — подчеркнул он.

США направят еще 150 военнослужащих на север Сирии

Как сообщает новостное издание Ahval, турецкие вооруженные силы и армия США начали совместное патрулирование в рамках дорожной карты в районе Менбидж на севере Сирии. В связи с этим Пентагон разработал план отправки дополнительных войск в Сириию. В статье, опубликованной в газете The New York Times за подписью Эрика Шмитта, отмечается, что указ президента США Дональда Трампа о выходе из Сирии, который он дал в декабре 2018 года, принял обратный характер. Известно, что в настоящее время в Сирии находится около тысячи американских военных. Также подчеркивается, что Турция, объявляя о планах начать операцию на севере Сирии, угрожает сирийским курдам,

Британский парламент предъявил требование к Турции

Парламент Великобритании призвал министерство иностранных дел публично критиковать нарушения свободы прессы в Турции и объявить ее «страной, которая должна считаться приоритетной в области борьбы за права человека». Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, комитет по внешним связям британского парламента в докладе о свободе прессы в мире коснулся нарушений со стороны Анкары. В нем говорится, что МИД Великобритании должно «вложить больше усилий, чтобы публично пристыжать» правительства, которые нарушают свободу прессы.

Чавушоглу очень жестко высказался в адрес США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу жестко раскритиковал США, назвав их «так называемым союзником, который не может действовать независимо от террористической организации». Чавушоглу заявил, что работа с американцами по созданию безопасной зоны к востоку от реки Евфрат на севере Сирии в соответствии с соглашениями не продвигается. «Позиция Вашингтона не удовлетворяет нас. Мы говорим о так называемом союзнике, который не может действовать независимо от террористической организации. Продолжает поддерживать YPG/РПК (Отряды народной самообороны/Рабочая партия Курдистана). Америка пытается создать безопасную зону для этих террористов», — заявил турецкий министр на совместной пресс-конференции с коллегой из Черногории. По словам Чавушоглу, у Анкары есть готовый план по зоне безопасности зоны к востоку от реки Евфрат. «Если мы не сможем получить желаемого от сотрудничества с США, мы войдем в регион. Так же, как мы очистили Африн от террористов и провели военную операцию «Щит Евфрата», мы очистим эти территории. И вернем сюда сирийских беженцев. До сих пор позиция США являлась про-РПК/YPG», — сказал Чавушоглу.

Афины об угрозе Эрдогана «открыть двери в Европу»

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «двери для тех, кто просит убежища могут быть открыты в случае необходимости». «Эрдоган должен понимать, что он не может угрожать Греции и Европе», — заявил премьер, комментируя заявления президента о том, что Анкара может открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если на севере Сирии не будет создана безопасная зона. По словам Мицотакиса, это можно сделать, если Эрдоган захочет пересмотреть соглашение, подписанное с Европейским союзом. «А до тех пор это невозможно, тем более угрозами или языком, несовместимыми с добрососедством», — подчеркнул он.

Музыкант: «Не могу молчать»

Согласно сообщению, опубликованному на новостном сайте Samanyolu Haber, успешный рэп-музыкант Шанышер вместе с 17 друзьями снял клип Susamam («Не могу молчать»), который за неделю просмотрели 20 миллионов зрителей. Наиболее важной особенностью 15-минутной песни в стиле hip-hop стало то, что исполнители решили вынести все ключевые темы повестки дня Турции: «справедливость», «свобода слова», «образование», «насилие в отношении женщин», «бедность», «права животных». Музыканты смело выразили мысли многих граждан страны. То, что они не стали замалчивать их, было высоко оценено широкой публикой. Исполнители своим произведением хотели сказать, что они «не до такой степени бессовестны, чтобы бояться», а также попытались донести до масс, что каждый должен дать оценку своему молчанию. Интерес миллионов к песне показывает, что призыв дошел до получателей.

Новые подробности в деле похищенных учителей в Молдавии

Согласно сообщению в интернет-издании TR724, в пятницу были задержаны два человека. Задержание произошло в ходе многомесячного расследования незаконной депортации семи учителей, работавших в школах Orizont в Молдавии. По истечению 72-часового срока содержания под стражей суд назначил Александру Балтаге, на тот период занимавшего должность заместителя председателя разведывательного управления, 30 дней домашнего ареста. Ольга Поалелунги, начальник отдела иммиграции и убежища, другая задержанная фигурантка дела, была освобождена из-под стражи с запретом выезда за границу. Кроме этого, Поалелунги была снята со своей должности по распоряжению министерства внутренних дел Молдавии.

Турция приобретет пожарные самолеты-амфибии у России

По информации обозревателя газеты Cumhuriyet Тунджая Моллавеисоглу, министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли посетил Россию для закупки новых пожарных самолетов. Он высоко оценил манёвренность российских машин. «Эти самолеты мы изучаем давно. Есть намерение использовать их для тушения лесных пожаров в Турции. Управление у них плавное, они могут хорошо маневрировать. Это хорошие качества», — сказал министр. Одна из машин, которые изучал Пакдемирли — это пожарный самолет-амфибия типа BE-200. «Он может обойтись Турции в 35 миллионов долларов. Речь идёт о намерении купить 5 самолетов-амфибия», — пишет издание. Сейчас в распоряжении авиационной организации Турции находится 20 пожарных самолетов.

Давутоглу вышел из партии в прямом эфире

Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу выступил в прямом эфире со своими соратниками — вице-председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Сельчуком Оздагом, бывшим депутатом ПСР в Стамбуле Абдуллахом Басчы и бывшим депутат ПСР Айханом Сефером. Экс-премьер, объявивший о своем уходе из правящей партии, анонсировал создание нового политического движения, что является исторической ответственностью для него и его команды. «Мы приглашаем всех, кто чувствует ответственность за эту страну, независимо от того, с какими политическими взглядами они связаны и в этом контексте, работать вместе», — сказал он. По словам Давутоглу, он не мог даже предположить, что столкнётся с требованием исключить его из «своей партии» (ПСР — А.А.). «Мы рассматривали Партию справедливости и развития как отражение в истории в виде политической привязки ценностей, которые придают смысл нашей жизни, для успеха которой мы жертвовали всем, что имели. Политика ПСР формировалось в четком понимании трёх вещей: бедность, коррупция, запреты. ПСР оказала большие услуги нашей нации с этим пониманием. Однако в последние годы партия отошла от ценностей, которые когда-то привели её к успеху в глазах граждан», — подчеркнул Давутоглу.

Демирташа могут выпустить на свободу

Как сообщает курдский телеканал Rudaw, Айдын Эрдоган, адвокат бывшего сопредседателя Демократической партии народов (HDP) Селахаттина Демирташа заявил, что после решения 20-го уголовного суда Анкары не осталось никаких препятствий для освобождения его клиента. «Теперь у нас есть шанс увидеть Демирташа на свободе. Его могут выпустить из тюрьмы в любую минуту», — сказал адвокат. Эрдоган также отметил, что 19-й уголовным суд Анкары, в котором рассматривается дело бывшего сопредседателя прокурдской партии, 2 сентября постановил освободить политика. Жалоба прокуратуры с требованием «повторного ареста» была отклонена следующим в инстанции 20-м уголовным судом.