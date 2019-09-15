15 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po — Paris: «Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое — радость до такой степени.»

Эдуард Лимонов, , 11:09 — REGNUM Вот так вот История изготавливает что-то путное, непреклонно, и с виду не до конца осмысленно. Я имею в виду движение жёлтых жилетов.

Жёлтый жилет

Казалось бы должно бы захлебнуться, а они всё не унимаются.

Сегодня сбор был назначен в 9.00 утра на площади Porte au Prince.

Начало движения в 11.30.

От площади Porte au Prince в 13-ом аррондисмане через площадь d'Italie, через бульвар de Porte Royal (пауза на пересечении бульвара de Porte Royal с Observatoire) через площадь Denfert — Rochereau, через площадь de Catalogne, через бульвары Pasteur, Garibaldi, de Grenelle и на площадь de Martyrs-Juifs-du — Velodrome d'Hiver. Всё, конец маршрута в 8,4 километров.

Этим маршрутом пошёл наш Yvan Hardoy. Однако, помимо этого маршрута, в Париже заявлены на сегодня ещё по крайней мере два мероприятия, одно — в Орли (где известный аэропорт) и начинающийся в центре Парижа у аббатства St-Germain des Pres, маршрут; он запрещён префектурой, но не факт что жилеты подчинятся запрету.

Манифестации заявлены также в Лионе, Нанте, Нантерре, в Монтпелье и других городах.

Вообще-то нужно знать что мероприятия (коллоквиумы, дискуссии, концерты жилетов идут все дни недели, а на субботы назначены лишь самые крупные манифестации. К примеру в эти дни во Франции пройдут мероприятия традиционных коммунистов — праздник газеты Humanite. Эти мероприятия до сих пор вызывают народный энтузиазм, несмотря на потерю авторитета самой Коммунистической партией Франции. В этот раз в мероприятии будут активно представлены жёлтые жилеты.

Ждём рапорта от Yvan. Он, кстати сказать, намеревается издать книгу своих репортажей, которые он героически делает для нас с вами ночами, тотчас после манифестаций.

Вот рапорт от Yvan :

«В самом начале только сообщу что в этот раз большое национальное единение жилетов имело место в Нанте, который объединил больше людей, чем Париж сегодня.

Мобильная жандармерия была вначале подавлена количеством манифестантов в Нанте, среди которых Чёрный Блок и парижане (среди других), приехавшие по этому случаю.

Затем мобильные жандармы постепенно успокоились, после трёх часов игры в кошки-мышки на улице и некоторого количества отстрелянных гранат со слезоточивым газом.

И ещё. По меньшей мере два коктейля Молотова были брошены, но без того чтобы кого-то ранить, в то же время вмешались два жандармских броневика снабженных спереди лезвиями для того чтобы разрушать баррикады, также как водяная пушка от CRS.

В столице же произошли два события.

Первое. В аэропорту Орли, где приблизительно пару сотен жилетов встретились предварительно в Терминале — 1, влили себя инкогнито в толпу перед тем как регруппироваться и переодеться в жёлтые жилеты чтобы протестовать против приватизации ADP (аэропортов — Paris Charles de Gaulle, Paris Le Bourget и Paris-Orly) за что проголосовал парламент в прошедшем марте.

Пришли протестовать и для того, чтобы поддержать Referendum d"Identite Partagee (RIP), который, как предполагается, должен собрать более чем 4 700 000 подписей до марта 2020 года, для того чтобы национальный референдум имел место…

Необходимо знать, что эти аэропорты рентабельны и приносят деньги государству, вот причина, по которой Макрон хочет их продать частным лицам или иностранным государствам.

(…)

В Орли жилеты оставались приблизительно два часа в аэропорту и распространяли свои обращения к пассажирам. обозреваемые с некоторого расстояния силами правопорядка.

Второе парижское событие.

Акт XLIV собственно говоря начался в 11.30 от Porte de Choisi (это в Чайнатауне, на юге Парижа).

Вначале мало людей, сотни три, но количество удвоилось по дороге, как обычно.

И настоящая полицейская армада впереди, сзади, со всех сторон. Более многочисленная, чем манифестанты, если сравнивать с предыдущим актом.

Однако, несмотря на численное неравенство, манифестанты предприняли давление на полицию. Пели, свистели, стучали в тамбуры и оскорбляли прохожих, которые оказались на их пути на тротуарах и не поддержали протестующих. Вели себя аррогантно, но ведь бывало хуже. (…)

Без проблем прошагали до моста Bir-Hakeime, всё время шумя и солидно окружённые полицией, полиция казалась усталой в жаре.

Но вдруг. Чуть пройдя около половины пути, выйдя на бульвар Porte Royal…

Одна из перпендикулярных улиц оказалась rue de la Sante, она ведёт к тюрьме того же имени. И это здесь находится известный всей Франции узник, мэр Levallois-Perret Патрик Балкани, посаженный на этой неделе за коррупцию и другие финансовые преступления.

Ну и. Во время прохода манифестации перед rue de la Sante, несколько жилетов вдруг направились в эту улицу, как бы пошли в дикую манифестацию, на самом деле, чтобы недружелюбно поприветствовать Балкани.

Внезапное недоумение можно было увидеть во взглядах личного состава полицейских отрядов противодействия, помещённых на этой стороне, которые испытали уже проблемы с сотнями решительных жилетов.

Но нет, это не был их день, и манифестанты ограничились тем, что позлили полицию. Пропели «Патрик Балкани, мы пришли тебя приветствовать тебя!» (Ну, парафраз со знаменитой кричали, обращённой к Макрону: «Макрон, ты звал нас к себе. Мы пришли!»).

Как сказал недавно Филипп Моро Шевроле, профессор политических коммуникаций в Seinces Po — Paris:

«Сегодня люди реально счастливы, когда политик падает, они только этого и ожидают. Они воспринимают это как своего рода национальную победу. Это новое — радость до такой степени.»

Ничего тем, кто сдвинулся к тюрьме Санте, не было. Их даже не увезли в полицию.

(В прошедшую субботу, 7 сентября, некоторое количество жилетов были погружены в «скотовозки» после дикой манифестации. Их тогда привезли в центр полиции в Aubervilliers (множество лет тому назад мне в драке проломили череп в этом рабочем квартале, личное воспоминание, ЭЛ), но не задержали. Их лишь постарались отдалить на пару часов от манифестации.)

Акт XLIV прошёл, таким образом, скорее спокойно в Париже, как и предполагалось, поскольку большой национальный Акт анонсировали в следующую субботу. Акт XLV!»

Yvan точен как всегда.

«21 сентября Tous a Paris! (Все в Париж)» — уже призывают листовки жилетов.

Официальные французские СМИ определяют в 1 800 количество манифестантов в Нанте.

500 жилетов в Орли, — констатируют журнцалисты AFP.

500 жилетов прошли в той манифестации, где шёл Yvan Hardoy.