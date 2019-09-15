15 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Правящая польская партия «Право и Справедливость» представила предвыборную программу. Во внешней политике она «увидела» только США, Великобританию, Германию, Литву и Россию. Что касается ЕС и НАТО, то, похоже, Варшава планирует под зонтиком этих альянсов выстраивать двусторонние отношения с интересующими ее государствами. Одним словом, все, как в 1930-х.

Станислав Стремидловский, , 10:34 — REGNUM



Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) представила предвыборную программу накануне выборов в Сейм Польши, которые пройдут в октябре сего года. Она обширная, занимает более 200 страниц (как язвили иные комментаторы, возможно, в расчете на то, что полностью ее не прочитают). Разделу «Внешняя и оборонная политика» уделено 22 страницы, с 171 по 193. И вот о чем идет речь.

Прежде всего, значительная часть уделена критике деятельности предшественников PiS, коалиции «Гражданской платформы» (РО) — Польской крестьянской партии (PSL), формировавших правительства в 2007 — 2015 годах, и лично председателю РО Дональду Туску. В числе одних из главных «грехов» коалиции называется «евроэнтузиазм» (с подчинением Германии), проведение «пассивной центральноевропейской и восточной политики в сочетании с перезагрузкой в отношениях с Россией», «ослабление союзнических связей с США», «исторический релятивизм по отношению к правде о Второй мировой войне». Лично Туску выдвигается обвинение в «клиентелизме» и «приватизации политики лидером», амбициях занять высокий пост в Европейском союзе, жертвуя интересами Польши. В последнем можно усмотреть намек на ситуацию в Речи Посполитой накануне ее разделов в XVIII веке. Когда различные группировки дворянско-церковные группировки делали ставку на конкурирующие европейские державы, что в итоге привело к гибели государства. Это первое.

Второе. «Право и Справедливость» обещает проводить новый внешнеполитический курс на основе сочетания ценностей и прагматизма. Что касается ценностей, то это часть полностью рассчитана на внутреннюю аудиторию, поскольку Польшу нельзя назвать признанным эталоном «демократии», равно как ее «правда о Второй мировой войне» не является аксиоматичной для внешнего мира. Под прагматизмом, видимо, подразумевается постулат о том, что Польша черпает силу из потенциала Центральной и Восточной Европы и видит себя координатором этого региона. Главную ставку Варшава продолжит делать на Вышеградскую группу, не исключая возможности ее расширения. Другие площадки — «Троеморье» (экономический и инфраструктурный акцент), «Бухарестский формат» (военный акцент) и сотрудничество северных и балтийских стран. Однако в отношении первых двух площадок заметим, что успех их не связан с ними же самими и Польшей, а зависит от консенсуса на этом направлении Европейского союза (преимущественно, Берлина) и США. Этого не наблюдается сегодня и не просматривается в будущем.

Третье. PiS обозначила следующую систему координат важных для нее стран (цитируем по названиям подразделов): «США — партнер и союзник Польши», «Сотрудничество с Великобританией», «Равноправное партнерство с Германией», «Стратегическое партнерство с Литвой», «Отношения с Российской Федерацией». О Москве говорится: «Мы хотим улучшить отношения с Россией. Это необходимо не только для обеих стран и народов, но и для региона и континента. Однако изменения требуют воли обеих стран, чтобы они произошли. У нас есть воля. Мы ожидаем пересмотра российской политики в этом вопросе. Между двумя странами существует множество вопросов, которые необходимо регулировать посредством сотрудничества, в том числе экономические и исторические вопросы. Польша готова к диалогу как член ЕС и НАТО, проводящий субъектную политику в Центральной и Восточной Европе. Мы ожидаем, что Россия выполнит резолюцию ПАСЕ о возвращении в Польшу обломков правительственного самолета Ту-154».

Означает ли это, что «Право и Справедливость» готова вести двусторонний диалог с Москвой без попыток выступать при этом адвокатом третьих стран, в частности Украины? На наш взгляд, и да, и нет. Думаем, что правящая партия, в случае подтверждения мандата на выборах, продолжить инструментально использовать «украинский вопрос» как предлог в польско-российских отношениях. Вместе с тем, отсутствие отдельного параграфа, посвященного Украине, равно как сведение конкретных претензий к России к возвращению обломков правительственного самолета, потерпевшего крушение в Смоленске в апреле 2010 года, говорит о том, что PiS не хочет заранее связывать себе руки теми или иными документально закрепленными условиями. Интересна и самопрезентация Польши в российском контексте как государства, проводящего «субъектную политику в Центральной и Восточной Европе». Учитывая, что ранее председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский уже поднимал эту тему, возникает вопрос: Варшава предлагает Москве поделить зоны влияния в этом регионе, что ли?

В целом можно сказать следующее. При всех рассуждениях PiS о союзах и союзниках, коммуникативных платформах и международных проектах, главным посылом предвыборной программы партии остается линия на превращение Польши в самодостаточную страну, как минимум, в оборонной и энергетических сферах без передачи этих функций на аутсорсинг. Правящая партия рассчитывает, что это также поможет укрепить вес Польши в ЕС и НАТО, но, похоже, планирует под зонтиком этих альянсов выстраивать двусторонние отношения с интересующими Варшаву государствами. Одним словом, все, как в 1930-х.