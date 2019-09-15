Варшава, , 10:00 — REGNUM Официальная Варшава не принимает принципов торговли в важном для неё вопрос об историческом наследии в отношениях с Украиной. Об этом 14 сентября заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Мы не принимаем принципов торговли в таком важном для нас вопросе исторического наследия», — приводит украинское издание «Европейская правда» ответ замглавы польского МИД на вопрос о том, что имеет ввиду украинский президент Владимир Зеленский, говоря о встречных шагах Польши по благоустройству украинских мест памяти на территории Польши.

Также Пшидач подчеркнул, что отношения между Польшей и Украиной не должны строиться по принципу торга или «баш на баш», а скорее целесообразнее говорить о взаимных просьбах.

Кроме этого, отвечая на вопрос о том, взяла ли на себя Польша обязательства по восстановлению разрушенных украинских монументов, замглавы польского внешнеполитического ведомства ответил, что в отношениях двух стран есть страницы, которые объединяют их и которые их разъединяют.

«В первую очередь речь идет о массовом убийстве мирного польского населения Волыни в сороковых годах прошлого века, которое было совершено военными ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Марчин Пшидач, отметив, что отношения между странами должны строиться на объединяющих моментах.