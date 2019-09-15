Анкара, , 08:20 — REGNUM Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) военно-морских сил США прошел через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и вышел в акваторию Черного моря. Об этом сообщают турецкие СМИ.

USNS Yuma

USNS Yuma является быстроходным транспортным кораблем класса Spearhead. Обычно они используются ВМС США для оперативной переброски войск, грузов и военной техники. Корабль может перевозить в том числе и танки M1 Abrams. Также у корабля есть летная палубы, с которой могут взлетать вертолеты CH-53E Super Stallion.

Вооружено судно слабо — всего четырьмя крупнокалиберными пулеметами M2.

Стоит отметить, что USNS Yuma заходит в Черное море уже в третий раз в 2019 году.

Напомним, что после 2014 года американцы стараются постоянно поддерживать свое военное присуствие в Черном море, чтоы оказывать давление на Россию.