Киев, , 07:39 — REGNUM Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит некий «пакет мер», который должен существенно упростить жизнь жителям Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Пристайко заверяет, что те меры, которые в скором времени предложит новая украинская власть, будут существенно отличаться от того, что предлагала власть старая.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого надо возможности, чтобы у людей было радио и телевидение, это тот пакет, которым мы готовим. Мы хотим показать, как мы отличаемся от того правительства», — сказал Пристайко.

Однако чего-то принципиально нового глава украинского внешнеполитического ведомства не сказал. Он лишь добавил, что речь может идти о ремонте моста в Станице Луганской, а затем разведения вооруженных сил в этом районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые власти Киева уже сделали необратимые заявления, которые показывают, что их позиция по Донбассу на самом деле ничем особо не отличается от позиции старых властей.

Тот же Пристайко ранее сказал, что Киев никогда не пойдет на полную амнистию всех участников конфликта в Донбассе и ни за что не согласиться менять конституцию для того, чтобы предоставлять Донбассу особый статус.