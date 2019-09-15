Москва, , 06:11 — REGNUM Похвальбой и нездоровым азартом назвал планы Киева по соединению Балтийского и Черного морей депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, сообщает 14 сентября газета «Известия».

»Это похоже на лозунги из разряда «горы сравняем, а реки повернем вспять», — заявил Бальбек. — …Глобальной стратегии здесь нет. Есть похвальба и какой-то нездоровый азарт».

Целесообразность столь масштабного преобразования гидросети вызывает вопросы и с точки зрения экологии, и с точки зрения экономики. Вызывает сомнение, по мнению депутата, и наличия здравого смысла.

Напомним, ранее 14 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Киева соединить Балтийское и Черное моря единой водной артерией. Для реализации инициативы, по словам премьера, в бассейнах морей есть около 40 водных путей, о которых придется договариваться с Польшей и Белоруссией.