Москва, , 05:54 — REGNUM Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге изготовлен чешскими скульпторами на деньги пражан, но «политиканы районного масштаба» забыли, за что отдавали жизни их деды и прадеды, заявил 14 сентября министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

«Усилия современных политиканов районного масштаба в Праге, забывших как их деды и прадеды отдавали жизни в борьбе с нацизмом вызывает просто недоумение», — заявил Мединский.

Глава минкультуры напомнил также, что памятник Коневу был изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные жителями Праги, в благодарность за то, что при освобождении города маршан запретил бомбить город, а также вести огонь из крупнокалиберных орудий. В результате благодаря Коневу и подобным ему военачальникам «сохранились старинные чешские и словацкие города».

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Напомним, на заседании совета района Прага-6 в четверг, 12 сентября, было принято решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Против переноса уже высказался президент Чехии Милош Земан, однако МИД Чехии на возражения российской стороны подчеркнул, что вопрос о местоположении памятника является внутренним делом страны.

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