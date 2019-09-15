Газа, Палестина, , 03:22 — REGNUM Действующая на территории сектора Газа группировка заявила о ликвидации израильского беспилотного летательного аппарата над Стрипом, передает 15 сентября Xinhua со ссылкой на палестинские СМИ.

О ликвидации принадлежащего Израилю военного самолета-разведчика заявили представители вооруженного крыла организации «Народное освобождение Палестины». В министерстве обороны Израиля заявили, что им ничего не известно об инциденте.

Между тем, ряд источников в Газе сообщают, что БПЛА мог принадлежать другой вооруженной группе палестинской группе.

Палестинские военные заявили о расследовании инцидента.