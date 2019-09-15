Прага, , 02:31 — REGNUM Против переноса памятника маршала Советского Союза Ивана Конева выступили в Коммунистической партии Богемии и Моравии (КПБМ), говорится в официальном сообщении центрального комитета партии, передает 14 сентября Seznam Zprávy.

«Коммунистическая партия Богемии и Моравии не согласна с решением городского совета Праги от 12 сентября этого года о переносе статуи маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева, — говорится в сообщении ЦК. — Исходя из исторических фактов, КПБМ просит правительство, министерства обороны и иностранных дел стремиться сохранить памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу на площади Интербригад в Праге-6».

Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей. Президент Чехии Милош Земан высказывался за сохранение монумента, однако в МИД страны заявили о том, что вопрос о переносе памятника является внутренним делом страны и порекомендовали России не «раздувать страсти» по этому поводу.

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