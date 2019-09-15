Киев, , 00:35 — REGNUM Вопросы урегулирования ситуации на Донбассе могут быть обсуждены на встрече спецпредставителя госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. О подготовке мероприятия Волкер заявил журналистам в Киеве, передает 14 сентября телеканал «112 Украина».

«Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся», — заявил представитель госдепа США.

По словам Волкера, представители США часто напрямую обсуждают вопросы конфликта на Донбасе с уполномоченными лицами Франции, Германии, Украины и Российской Федерации.

Дипломат напомнил также, что Вашингтон рассматривает возможность присоединения к «нормандскому формату» переговоров по вопросам конфликта на Донбассе.

Напомним, встреча лидеров «нормандской четверки» переговорщиков может состоятся в сентябре текущего года.

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