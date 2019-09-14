Эр-Рияд, , 22:04 — REGNUM В результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии добыча нефти королевства сократилась почти вдвое, об этом 14 сентября сообщает Reuters.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает издание, нападению подверглись предприятия в городах Абкайке и Хурайс. официальный Эр-Рияд пока не прокомментировал ситуацию.

Ответственность за нападение лежит на йеменских повстанцах-хуситах, сражающихся с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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