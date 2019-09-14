Ашхабад, , 20:24 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стал автором очередной книги, в этот раз произведение посвящено собакам пароды алабай, об этом 14 сентября сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан» со ссылкой на выступление лидера страны на заседании правительства.

Алабай shelma25

«В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, которая на протяжении многих тысячелетий являлась верным спутником туркмен», — отметил Бердымухамедов, добавив, что участники заседания по его окончании получат по экземпляру книги.

Кроме того, президент написал стихотворение об алабае, зачитав его присутствующим, попросив их дать оценку своим поэтическим способностям.

Напомним, глава Туркмении написал множество книг, посвященных различным интересующим его вопросам, в частности о коврах, музыке, пословицах, а также о конях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркмении разоблачили преступную группу, бравшую взятки от едущих на хадж