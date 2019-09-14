Киев, , 18:35 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает необходимым выстраивать с Россией прагматические отношения, об этом 14 сентября он заявил во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», прошедшем в Киеве.

Алексей Гончарук Gov.ua

«Россия — наш самый большой сосед. Нам нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной в будущем. Мы намерены быть прагматичными», — подчеркнул Гончарук.

Кроме того, политик подчеркнул, что по его мнению Россия является страной-агрессором, противопоставлять которой необходимо собственную успешность. В чем проявляется «агрессия», политик не уточнил.

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