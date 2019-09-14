Москва, 14 сентября 2019, 18:24 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви принял в свой состав Русский экзарахат, об этом 14 сентября сообщается на официальном сайте Маосковского патриархата.
Решение было принято на основании просьбы архиепископа Иоанна, являющегося главой экзархата. Духовенство положительно отнеслось к указанной идее.
Прихожане и духовенство экзархата теперь могут вступить в лоно Русской православной церкви, а архиепископ Иоанн получит титул «Дубнинский».
Напомним, Русский экзархат был основан в 1921 году в Париже на основе приходов русских эмигрантов, покинувших родину после революционных событий.
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