Москва, , 16:03 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) ответил на заявление бывшего президента Украины, полномочного представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы, который считает, что на предстоящей встрече в нормандском формате лидеры России, Германии и Франции объединятся против президента Украины Владимира Зеленского.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Кучма уверен, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вполне могут попытаться навязать Зеленскому неприемлемые для Украины уступки. К примеру, расширение расширение полномочий ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на территориях республик не под контролем Киева. Кучма назвал такую гипотетическую ситуацию «сговором».

Пушков считает, что слова Кучмы не отвечают сложившеся ситуации — Минские соглашения подписаны и не выполняются Киевом уже несколько лет.

Сенатор считает, что в нынешней ситуации Киеву придется пойти на уступки и перестать наконец блокировать развитие мирного урегулирования.

«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам», — пишет пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter.